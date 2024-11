Luisa Stefani passa por cirurgia no joelho e deve voltar às quadras em janeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2024 - 19:51 Para compartilhar:

A tenista brasileira Luisa Stefani foi submetida a um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira para a retirada de um cisto no joelho direito. A partir desta sexta, ela inicia o processo de fisioterapia nas instalações do Comitê Olímpico Brasileiro.

Por conta da contusão e das dores no local Luisa teve uma temporada bastante complicada. Ocupando atualmente a 28ª posição no ranking mundial das duplas, a brasileira se manifestou após a operação.

Satisfeita com o resultado, ela já projeta o seu retorno às quadras. A princípio, ela espera estar em ação já no mês de janeiro do ano que vem na Austrália.

“Essa última temporada foi muito desafiadora para mim. O joelho direito me causou desconforto em muitos momentos, o que refletiu diretamente na minha performance e em meu estado emocional”, disse Luisa Stefani por meio de postagens em suas redes sociais.

Ela afirmou ainda que a opção de operar foi uma decisão conjunta com o seu estafe. “O procedimento foi um sucesso, com perspectiva rápida de volta às quadras. O foco é total na fisioterapia e nas próximas semanas já começarei a treinar com mais intensidade de olho na gira da Austrália”, postou Luisa Stefani.

A brasileira vai iniciar a temporada 2025 na United Cup e na sequência vai disputar os torneios de Adelaide e o Aberto da Austrália ao lado da americana Peyton Stearns.