Luisa Stefani participa de transmissão da final feminina de Roland Garros no Sportv Tenista 25 do mundo estará ao lado de Eusebio Resende e Narck Rodrigues

A tenista Luisa Stefani, número 25 do mundo nas duplas e primeira do Brasil, participa, neste sábado, a partir das 9h30, da transmissão da final feminina de Roland Garros no Sportv 3 ao lado de Eusébio Resende e Narck Rodrigues.

Luisa ficou de fora do Grand Slam após passar por cirurgia de emergência para remover o apêndice dias antes do início do torneio. Ela já voltou a fazer exercícios em academia e deve voltar a bater bola no começo da próxima semana na Saddlebrook Academy, em Tampa, na Flórida, visando a temporada de grama e o torneio de Wimbledon, que começa dia 28.

