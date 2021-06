Luisa Stefani inicia os treinos para a disputa de Wimbledon Tenista paulistana, 23ª do mundo, retoma a temporada após pausa por causa de uma apendicite, motivada com a volta às quadras no Grand Slam em Londres

A paulistana Luisa Stefani, número 23 do mundo, seu melhor ranking da carreira, iniciou os treinamentos em Wimbledon para o Grand Slam, torneio mais tradicional do mundo, na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra. Ela atuará com a americana Hayley Carter, com quem forma a sétima melhor dupla da temporada. Luisa já jogou duas vezes o Grand Slam, só que no juvenil – em 2014 e 2015 -, e disputará pela primeira vez a competição no profissional.

Luisa esteve afastada das quadras e precisou ficar de fora de Roland Garros após uma cirurgia de emergência para a retirada do apêndice, em Estrasburgo, na França, no fim de maio. Depois de duas semanas sem tocar na raquete, retornou aos treinos no começo da semana passada na Saddlebrook Academy, em Tampa, na Flórida (EUA), e já iniciou os trabalhos na grama londrina na quarta-feira (23), dando continuidade nesta quinta-feira (24).

“Foi ótimo o primeiro treino. Muito feliz por estar na grama, eu amo a grama. Foi bom, deu pra mexer bem, o dia que mais treinei até agora. Cada dia tenho aumentado um pouco, semana passada foi a primeira jogando. Então, eu fui mais sentindo e, agora, estou super bem, praticamente 100% fisicamente”, disse Luisa, que tem o patrocínio do Banco BRB e os apoios da Fila, CBT, HEAD, Saddlebrook Academy, Tennis Warehouse e Liga Tênis 10.

“É mais uma questão de ajustar movimentação, reação, ficar mais rápida, pois querendo ou não foram cerca de quatro semanas parada e alguns detalhes se vão. Hoje treinei duas vezes com duas simplistas, então já fiz pontos de simples pra mexer mais na quadra. Está indo muito bem. Amanhã (sexta) a Hayley chega, vamos treinar à tarde e começar a preparação nas duplas. Muito bom estar de volta, ainda mais aqui em Wimbledon”, completou.

