Luisa Stefani estreia nesta segunda no WTA de Estrasburgo

A paulistana Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter optaram por seguir para Estrasburgo, na França, para disputar o WTA 250 local, onde são as atuais vice-campeãs. Luisa, 25ª do mundo, e Hayley estreiam diante da dupla da norte-americana Nicole Melichar e da alemã Vivian Heisen nesta segunda-feira (24) às 6h da manhã.

“É uma dupla diferente, fiquei um pouco surpresa, mas elas treinam com o mesmo técnico. Vivian não tem um ranking tão bom ainda, mas tem ótimas armas no jogo dela. Enfrentamos ela em St. Malo (França) e a Melichar é mais experiente. É um bom jogo para começar, temos que adaptar, não sei se é a primeira vez que elas jogarão juntas, mas nossa primeira vez contra elas. As duas separadamente sabemos como fazem”, explica Luísa.

“O foco dessa semana é treinar e aplicar o que temos de melhorar pensando em Roland Garros. Vamos ser muito agressivas tanto no fundo, para ajudar quem está na rede, e quem estiver na rede vai tentar controlar o ponto e buscar as bolas o quanto mais possível. Tudo para voltar a jogar da maneira que vamos melhor. Ou seja, fazer nosso jogo e ir pra cima, é o que espero desse torneio, um bom preparativo para Roland Garros”, completa Luisa, que tem o patrocínio do Banco BRB e os apoios da Fila, CBT, HEAD, Saddlebrook Academy, Tennis Warehouse e Liga Tênis 10.

