Luisa Stefani é vice-campeã em Cincinnati Paulistana terá nova subida no ranking

Não deu para a dupla de Luisa Stefani, 19ª do mundo, e da canadense Gabriela Dabrowski. Elas ficaram com o vice-campeonato no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, no final da noite deste sábado.

A dupla da paulistana caiu na final diante da australiana Samantha Stosur e da chinesa Shuai Zhang por 7/5 6/3 após 1h22min de duração.

Elas vinham do título no WTA 1000 de Montreal, no Canadá, a maior conquista da brasileira, e do vice no WTA 500 de San Jose, na Califórnia, na semana anterior.

A brasileira subirá para o 17º posto, melhor desempenho, e a dupla com Dabrowski será a 11ª da temporada com apenas três torneios jogados e na briga pelas oito vagas que vão ao WTA Finals do fim de ano em Shenzhen, na China.

E MAIS:

Veja também