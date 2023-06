Luisa Stefani e Caroline Garcia são campeãs do WTA 500 de Berlim; Alcaraz volta ao top 1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 11:44 Compartilhe

A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a francesa Caroline Garcia começou da melhor forma possível, com título logo no primeiro torneio da dupla, o WTA 500 de Berlim. O título veio após salvarem três match points e buscarem a virada sobre as checas Katerina Siniakova e Marketa Vondrousova. As parciais na disputa na grama foram de 4/6, 7/6 (10/8) e 10/4.

Este foi o oitavo título da paulistana medalhista olímpica nas duplas femininas, o terceiro apenas em 2023. Contando duplas mistas, Luisa já acumula quatro títulos no ano, já que venceu ao lado de Rafael Matos o Aberto da Austrália. Ela também faturou o WTA 500 de Abu Dabi e o WTA 500 de Adelaide. Luisa e Caroline estarão juntas também em Wimbledon. Em Eastbourne, Luisa jogará ao lado da chinesa Zhaoxuan Yang.

No WTA 500 de Birmingham, a letã Jelena Ostapenko se sagrou campeã de simples ao vencer a checa Barbora Krejcikova por 2 sets a 0. Após primeiro set intenso, decidido no tie-break, Ostapenko começou o segundo set com uma quebra e encaminhou rapidamente o título. As parciais foram de 7/6 (10/8) e 6/4.

ALCARAZ É Nº 1

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou seu primeiro título da carreira na grama neste domingo, o ATP 500 de Queen’s. Com a vitória sobre o australiano Alex de Minaur na decisão (2 sets a 0 com duplo 6/4), Alcaraz volta à liderança do ranking da ATP, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic. Este é o 11º título da carreira do jovem de 20 anos e o quinto em 2023.

“Eu sou o número 1, mas minhas chances em Wimbledon não mudarão por causa disso. Djokovic está vindo. No momento eu me sinto melhor do que no começo da semana, isso é óbvio. Recuperar a liderança do ranking antes de Wimbledon dá uma motivação e confiança extra, mas na prática não muda tanto”, afirmou Alcaraz após o título.

Alexander Bublik conquistou o maior título de sua carreira neste domingo, o ATP 500 de Halle. O casaque venceu o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1, com parciais triplas de 6/3, com Bublik vencedor no primeiro e terceiro set.

