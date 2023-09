Luisa Stefani e americana derrubam dupla favorita e avançam às oitavas do US Open

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 23:28 Compartilhe

A tenista brasileira Luisa Stefani assegurou vaga nas oitavas de final da chave de duplas femininas do US Open. Neste sábado, ela e a americana Jenifer Brady derrubaram uma das parcerias favoritas, formada pelas russas Veronika Kudermetova e Liudmila Samsonova, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 5/7 e 6/4, em uma batalha de 2h43min.

“Foi uma ótima vitória. No primeiro set, jogamos muito bem. No segundo, perdemos chances e o jogo enrolou. As condições mudaram muito quando o sol baixou, as bolas ficaram mais pesadas, o jogo ficou um pouco mais lento, com emoções. Pecamos um pouco e elas aproveitaram as oportunidades”, analisou a brasileira.

A última parcial foi a mais equilibrada da partida. “No terceiro set, foi game a game no saque, jogando ponto a ponto, salvamos break points. Tivemos uma torcida super boa com brasileiros e americanos, baita atmosfera. Muito bom passar para as oitavas ainda mais com a Brady”, comentou a medalhista olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Nas oitavas, Luisa e Jenifer vão enfrentar a alemã Tatjana Maria e a holandesa Arantxa Rus, que avançaram com vitória sobre as cabeças de chave número dois, formada pela australiana Storm Hunter e pela belga Elise Mertens. A partida está marcada para a tarde deste domingo, por volta de 13h30, pelo horário de Brasília.

CHAVES DE SIMPLES

No feminino, as americanas seguiram brilhando. Jessica Pegula (3ª cabeça de chave) superou a experiente ucraniana Elina Svitolina (26ª) em três sets: 6/4, 4/6 e 6/2. Nas oitavas, ela fará um duelo totalmente americano com Madison Keys (17ª), que superou a russa Liudmila Samsonova (14ª) por 5/7, 6/2 e 6/2.

Ainda neste sábado, a chinesa Zheng Qinwen (23ª) bateu a italiana Lucia Bronzetti por 6/3, 4/6 e 6/4. Ela será a próxima adversária da tunisiana Ons Jabeur. A ex-número dois do mundo, vice-campeã de Wimbledon, derrotou neste sábado a checa Marie Bouzkova por 5/7, 7/6 (7/5) e 6/3.

No masculino, os cabeças de chave também não decepcionaram. O russo Andrey Rublev (8º) despachou o francês Arthur Rinderknech por 3/6, 6/3, 6/1 e 7/5. O italiano Jannik Sinner (6º) também precisou de quatro sets para avançar. Ele superou o experiente suíço Stan Wawrinka, dono de três títulos de Grand Slam, por 6/3, 2/6, 6/4 e 6/2. E o australiano Alex de Minaur (13º) derrotou o chileno Nicolas Jarry (23º) por 6/1, 6/3 e 6/2.

