Luisa Stefani e americana avançam às quartas de final do US Open

Luisa Stefani e a americana Jennifer Brady venceram mais uma neste domingo e avançaram às quartas de final da chave de duplas femininas do US Open. A tenista brasileira e a atleta da casa derrotaram a alemã Tatjana Maria e a holandesa Arantxa Rus por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1h48min de confronto.

Com o resultado, Luisa confirmou que costuma se destacar na quadra rápida de Nova York. Em sua terceira participação na chave de duplas, ela volta a figurar nas quartas de final. Foi assim também em 2020 e, em 2021, quando só parou nas semifinais, após sofrer uma grave lesão no joelho durante a partida.

Atual 14ª do ranking de duplas, Luisa já garantiu seu retorno ao Top 10 com os resultados obtidos no US Open até agora. Sua melhor posição da carreira é a nona, em novembro de 2021. Ela deve ao menos repetir a colocação se avançar à semifinal, na sequência da competição.

Ela e a parceira americana vão enfrentar agora a dupla vencedora do confronto entre a polonesa Magda Linette e a americana Bernarda Pera contra uma parceria totalmente americana, composta por Sophie Chang e Alycia Parks.

CHAVES DE SIMPLES

Pela outra chave feminina do US Open, a checa Karolina Muchova (10ª cabeça de chave) segue embalada e despachou a chinesa Wang Xinyu por 6/3, 5/7 e 6/1. Atual vice-campeã de Roland Garros, ela tem agora a presença nas quartas de final de todos os quatro Grand Slams do circuito.

Sua próxima adversária será a experiente romena Sorana Cirstea (30ª). A tenista de 33 anos despachou neste domingo a suíça Belinda Bencic (15ª), atual campeã olímpica, por duplo 6/3. Com a vaga nas quartas, ela alcança seu melhor resultado num Major em 14 anos.

Pela chave de simples masculina, Ben Shelton levou a melhor no duelo americano com Tommy Paul (14º). E venceu em quatro sets: 6/4, 6/3, 4/6 e 6/4.

