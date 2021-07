Luisa Stefani define calendário até o US Open e anuncia nova parceira Americana Hayley Carter sofreu lesão e ficará fora até o fim do ano

A paulistana Luisa Stefani, número 23 do mundo nas duplas, definiu seu calendário dos próximos meses para o circuito mundial. A tenista disputará o WTA 125 de Charleston, nos Estados Unidos, no piso de Har Thru, o saibro verde, em simples, entrando pelo qualifying, evento que começa dia 26 de julho.

A partir do dia 2 de agosto ela segue para San Jose, na Califórnia, para a disputa do WTA 500 com premiação de US$ 565 mil, nas duplas. Nas duas semanas seguintes encara os dois WTA 1000 de Montreal, no Canadá, e Cincinnati, nos Estados Unidos, nas duplas. Na semana do dia 22 de agosto está inscrita no WTA 250 de Cleveland, nos EUA, apenas em simples. A partir do dia 30 de agosto segue para Nova York para o US Open, o último Grand Slam do ano, nas duplas.

Luisa atuará nas duplas com a canadense Gabriela Dabrowski, atual 14ª do mundo, com a qual foi vice-campeã ano passado no WTA 500 de Ostrava, na República Tcheca.

Lesão tira Carter do circuito – A norte-americana Hayley Carter sofreu uma lesão no pé durante a disputa de Wimbledon. Ela passará por tratamento e só deve retornar em 2022. Com Carter, Luisa tem a oitava melhor dupla desta temporada.

“A Hayley está com uma lesão no pé e me disse que infelizmente não vai poder jogar o resto da temporada. Senti muito por ela, nunca é fácil ter lesão, mas esse tipo de coisa acontece na nossa profissão e temos que adaptar. Vou continuar mandando boas energias para recuperação dela e espero que fique saudável logo. Por outro lado estou animada pra encaixar alguns torneios de simples e também de jogar com a Gaby nessa próxima gira. Já jogamos juntas ano passado e foi um ótimo torneio, além de ser uma grande amiga fora das quadras. Vamos que vamos”, explica Luisa que tem o patrocínio do Banco BRB e os apoios da Fila, CBT, HEAD, Saddlebrook Academy, Tennis Warehouse e Liga Tênis 10.

E MAIS:

Veja também