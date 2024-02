Luisa Stefani conquista torneio de duplas do WTA 1000 de Doha

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 17/02/2024 - 16:10 Para compartilhar:

A brasileira Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs conquistaram o título de duplas do WTA 1000 de Doha (Catar) após derrotarem, neste sábado (17), as norte-americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) após 1h17min de partida.

The perfect pair In their first WTA 1000 final together, Demi Schuurs and Luisa Stefani defeat Krawczyk/Dolehide 6-4, 6-2 to claim the title in Doha.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/TeZc5pUNCw — wta (@WTA) February 17, 2024

Notícias relacionadas:

Esta é a 9ª conquista da carreira de Luisa em sua 17ª final, e a terceira de nível WTA 1000, após os triunfos em Montreal (Canadá) em 2021 e Guadalajara (México) em 2022. Com a conquista do troféu, a brasileira e a holandesa somarão 1000 pontos e saltarão no ranking da WTA. Luisa passará a ser a 12ª colocada, ficando a menos de 170 pontos do grupo das top 10, e Demi será a 11ª.

“Fiquei muito emocionada com o time e com a Demi por mudarem minha mentalidade essa semana e por darem o suporte desde o começo para chegar aqui com a energia mais fresca e a melhor vibe diante dos desafios. Estou muito empolgada pela conquista, a primeira com ela”, afirmou a brasileira.

Agora Luisa Stefani e Demi Schuurs seguem para a disputa do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes), que começa no próximo domingo (18). A estreia será contra a húngara Timea Babos e a tcheca Marie Bouzkova.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias