Luisa Stefani celebra vitória em ‘revanche’ e garante estar pronta para oitavas de Wimbledon

Classificada para as oitavas de final de dupla feminina em Wimbledon, a brasileira Luisa Stefani garante que está pronta para o próximo desafio na Inglaterra. Ao lado da francesa Caroline Garcia, ela venceu a americana Taylor Towsend e a canadense Leylah Fernandez (Cab eças de chave 6) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (8/6) e 6/3. A dupla volta à quadra na segunda-feira, contra a húngara Timea Babos e a belga Kirsten Flipkens, às 7 horas (de Brasília).

“Muito bom ir para as oitavas de final e prontas para mais um desafio contra a Babos, que já foi número 1 do mundo, e a Flipkens que é muito experiente. Vamos para cima”, disse a brasileira. Luisa Stefani chegou em alta nas quadras do All England Club, em Londres, com o título recente do WTA 500 em Berlim. Ao lado da francesa, a dupla pretende manter a boa performance no piso de grama para buscar mais um título.

Fora de quadra, a vitória deste domingo, contra Taylor Towsend e Leylah Fernandez, teve um gosto especial para Stefani: a tenista brasileira foi eliminada, em janeiro, por esta mesma dupla nas oitavas de final de Roland Garros – a parceira na época foi a canadense Gabriela Dabrowski.

“Ótima vitória hoje, jogo duro. Elas são ótimas jogadoras, parceria muito forte esse ano. Em Roland Garros foi uma dura derrota. Hoje conseguimos jogar bem praticamente do começo ao fim. Mesmo perdendo o segundo set no detalhe, estávamos jogando bem e conseguimos voltar firmes no terceiro set, principalmente quebrando logo de cara.”

