Luisa Stefani cai nas duplas do Aberto da Austrália, seu 1º campeonato após cirurgia no joelho

O Brasil teve uma nova eliminação no Aberto da Austrália. Luisa Stefani está fora da categoria feminina de duplas, após ela e a norte-americana Peyton Stearns terem perdido para Kristina Mladenovic, ex-número 1 do mundo, e Zhang Shuai. As adversárias fizeram uma partida sem erros e venceram por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Luisa é a melhor brasileira no ranking de duplas femininas, na 27ª posição. Ela também é medalhista olímpica, com o bronze em Tóquio-2020, disputado em 2021. A tenista, contudo, não vive um momento de pleno preparo. Em novembro, a atleta passou por uma cirurgia para remover um cisto no joelho direito, o que a afastou do tênis. Luisa ficou fora da United Cup e dos WTA 500 de Adelaide e Brisbane.

A dupla Luisa-Peyton até começou com vitória no primeiro game do set inicial, mas logo sofreu a virada e, depois de virar dois games atrás, não conseguiu mais reagir. O último game teve uma atuação implacável de Kristina e Zhang para conquistar o set.

O segundo set foi semelhante, com equilíbrio nos três primeiros games. Depois, a francesa e a chinesa novamente foram avassaladoras para abrir dois games de vantagem e encaminhar a vitória.

Luisa e Peyton haviam vencido a romena Irina-Camelia Begu e a também brasileira Ingrid Martins na estreia na Austrália. Já as adversárias vencedoras desta sexta-feira tinham eliminado McCartney Kessler e Arantxa Rus, dos Estados Unidos e da Holanda, respectivamente. Elas jogarão contra as vencedoras entre Harriet Dart/DianeParry e LindaNosková/Heather Watson.

O Brasil continua vivo nas duplas femininas com Bia Haddad, parceira da alemã Laura Siegemund. Elas encaram a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina no sábado, ainda com horário a definir.