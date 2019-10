Luisa Stefani avança na estreia nas duplas em evento da WTA em Luxemburgo

A brasileira Luisa Stefani abriu com vitória a sua participação na chave de duplas do Torneio de Luxemburgo, evento disputado em quadras rápidas e cobertas. Nesta segunda-feira, ela e a norte-americana Hayley Carter ficaram em quadra por 1 hora e 6 minutos para derrotarem a eslovena Dalila Jakupovic e a também norte-americana Sabrina Santamaria por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Luisa e sua parceira ganharam 72% dos pontos jogados com o primeiro serviço contra um aproveitamento de 66% da dupla adversária, que disparou o único ace da partida, mas ainda assim foi derrotada.

Com a vitória, Stefani se garantiu nas quartas de final do Torneio de Luxemburgo e assegurou 60 pontos no ranking da WTA, no qual ocupa a 80ª colocação entre as duplistas. As próximas oponentes da brasileira vão sair do duelo em que a russa Margarita Gasparyan e a romena Monica Niculescu, cabeças de chave número 3, vão duelar com a anfitriã Eleonora Molinaro e a polonesa Katarzyna Piter.

Nesta temporada, Luisa faturou o seu primeiro título no circuito da WTA ao vencer o Torneio de Tashkent ao lado de Carter. Também foi medalhista de bronze no evento de duplas do Pan de Lima.