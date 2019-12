Luisa Sonza sobre capa da Forbes: Hoje eu sou milionária e ganho tanto quanto meu marido

Assim como a edição gringa, a Forbes Brasil também tem sua lista de milionários com menos de 30 anos que estão em destaque nas diferentes áreas do entretenimento, artes, esportes, empreendedorismo, etc.

Na lista divulgada o ano de 2019, na área da música nacional, Luísa Sonza aparece em destaque na lista Under 30.

Após a revelação da capa nesta terça-feira (31), a cantora usou seu Instagram para fazer um longo desabafo. Luísa falou sobre as críticas que recebe desde que começou a cantar:

“Nem sei por onde começar. Sei que muitas das pessoas que inclusive aqui me acompanham não imaginam que se quer sou uma cabeça pensante… Já fui chamada de tudo um pouco desde que apareci nessa internet. Interesseira, puta, burra, encostada, vagabunda, entre outros milhares adjetivos que leio desde que eu tinha 17 anos. E depois que viram que dessas coisas não podiam mais me chamar (embora muitos continuam chamando) virei a mulher de fulano, e também, depois que as coisas começaram a dar certo, passou-se a alegar q só fazia sucesso por causa de fulano”.

“Hoje eu sou milionária e ganho tanto quanto meu marido, tenho a carreira totalmente independente em outra área que não tem nada a ver com o trabalho do meu marido, mas até hoje se eu ler qualquer comentário em algum site de fofoca sobre mim lá vai estar “arrancando todo o dinheiro do Whindersson” “Whindersson comprou a carreira dela” “Whindersson que paga as coisas” e assim por diante, mesmo eu e ele dividindo até a conta de luz. A real é que é difícil aceitarem uma mulher de sucesso. Mas vcs vão ter que engolir.”, encerrou.