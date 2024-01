Luísa Sonza se solidariza com Vanessa Lopes após influenciadora deixar o ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 21:22 Para compartilhar:

A cantora Luísa Sonza, 25 anos, se manifestou em solidariedade a Vanessa Lopes, 22, que apertou o botão da desistência do BBB24 (TV Globo) e deixou a casa mais vigiada do Brasil, nesta sexta-feira, 19.

Através dos Stories de seu Instagram, a artista mostrou empatia com a situação da tiktoker e falou sobre a pressão da internet, lembrando sua experiência em transtornos psicológicos após ter sofrido com linchamento virtual em 2021.

“Nem ia falar nada aqui porque não tenho propriedade, em diversos sentidos. Também não tô tendo muito tempo pra acompanhar o ‘BBB’, mas eu vi alguns vídeos da Vanessa, vi que ela não tá bem e que desistiu agora”, começou ela em vídeo.

“Queria deixar aqui um registro de empatia sobre isso que tá acontecendo. Acho que isso pode ser levado como uma amostra do quanto a internet mexe com a nossa saúde mental, mexe com a nossa cabeça, a ponto da gente praticamente perder a sanidade. Crise de ansiedade e pânico são muito sérias, e eu vejo muito disso [nela]. Cuidem da saúde mental de vocês”, disse ela.

Já no X (antigo Twitter), fãs parabenizaram a atitude funkeira e agradeceram pelo carinho com a ex-sister.

“Eu amo essa mulher mais que tudo na minha vida”, afirmou uma internauta. “É, também sinto que estou à beira de enlouquecer. Só com muita ajuda mesmo”, brincou outra. “Obrigado pelo carinho com a nossa menina, Lulu. Você tem um coração gigante”, elogiou uma terceira. “Te admiro tanto, @luisasonza! Obrigada pelas palavras inspiradoras”, disse mais uma.

