Luísa Sonza se revolta com affair que não a desejou bom dia: ‘Vai ficar no vácuo’

Luísa Sonza usou o Instagram nesta quinta-feira, 6, para expressar seu descontentamento com um possível “futuro namorado”. De acordo com a cantora, o rapaz não a desejou um bom dia, fato que despertou sua irritação.

“Tô chateada, tô sem responder meu futuro namorado porque ele não me deu bom dia”, começou ela, que está trabalhando em seu novo álbum em Los Angeles (EUA). “E detalhe: aqui são 16h da tarde, lá [no Brasil] são 19h, 20h da noite. Aí, pô, o cara não dá bom dia? E eu esperando até 16h da tarde?”, continuou.

“Eu dei bom dia. Eu falei: ‘Bom dia. Quando você acordar me liga, estou com saudades.’ Fofa para c*ralho eu fui. Fiquei esperando igual uma palhaça”, relatou a dona do sucesso “Penhasco”. E concluiu: “Agora vai ficar no vácuo três dias direto!”

Apesar da revolta, Luísa narrou a situação em tom de brincadeira, sem revelar a identidade do affair misterioso. Confira o vídeo aqui.

