Luísa Sonza se pronuncia sobre briga entre Carlinhos Maia e Whindersson

Luísa Sonza falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo Carlinhos Maia e seu marido, Whindersson Nunes. A cantora fez um desabafo nas redes sociais, logo após receber uma mensagem de Whindersson, que está sofrendo contra depressão.

“Estou me pronunciando porque meu marido acabou de escrever a seguinte frase pra mim no WhatsApp: ‘Estão te perseguindo, não deixa isso acontecer, meu Deus, esse cara vai me matar'”, escreveu Luísa.

“Esse é a primeira e última vez que eu toco nesse assunto. Eu desejo do fundo do meu coração felicidade e muito amor pro Carlinhos e pro Lucas. Discordo de várias atitudes dele, mas acredito que todo mundo muda, evolui e aprende com os erros. E só estou me pronunciando pelo meu marido. Ele não merece isso. Por mais que falem o contrário, tentei aguentar e apaziguar as coisas até o último momento”, continuou.

Ainda nas redes sociais, Luísa falou sobre a doença sofrida pelo marido e que piorou após a briga com o digital influencer. Além disso, a cantora ainda afirma que ficou perplexa com tanta história inventada.

“Agora, sim, posso dizer que essas inverdades de ‘não vou com a cara’ virou uma verdade, porque acho que ele não precisava ter me metido numa coisa que não tinha absolutamente nada a ver comigo”, escreveu.

“Depois o que esse cara fez, zombando da doença do meu marido, o quadro dele piorou e tudo que estávamos evoluindo, regrediu. Eu não vou deixar esse cara matar meu marido, não vou ficar calada, porque o Whindersson não merece isso”, finalizou.