Luísa Sonza revela que namoro com Chico Moedas chegou ao fim

Luísa Sonza e Chico Moedas não estão mais juntos. Após rumores de uma série de crises, a artista revelou no programa ‘Mais Você’, comandado por Ana Maria Braga, da TV Globo, que o romance com o influenciador chegou ao fim. Eles estavam juntos desde julho deste ano.

Ainda no programa, Luísa deu mais detalhes sobre o término. Ao ler um longo texto, revelou que o motivo do fim do namoro foi uma traição em um bar por parte do influenciador.

Assista ao vídeo abaixo:

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamento com Chico: “Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você” #MaisVocê pic.twitter.com/dbWgVRKTFa — gshow (@gshow) September 20, 2023

Recentemente, no fim do mês de agosto, Luísa lançou a música “Chico”, e que foi inspirada no influenciador. O hit, que faz parte do álbum ‘Escândalo Íntimo’, chegou rapidamente às paradas de sucesso após o lançamento.

