Luísa Sonza revela desculpa de Whindersson e comenta atual relação entre eles

O término do casamento entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes, em abril de 2020, foi cercado de polêmica e inspirou uma das músicas de maior sucesso da cantora, “Penhasco”. Contudo, eles se reaproximaram neste ano e não estão escondendo o carinho um pelo outro.

Em participação no “De Frente com Bloguerinha”, na segunda-feira, 27, Luísa comentou sobre a atual relação com Whindersson: “Está tudo certo. Acontece. Às vezes, a gente é ruim para o outro e a gente não quer ser. Aconteceu e a gente tá bem com isso. Ele já me pediu desculpa”.

Questionada sobre escrever mais uma música de “Penhasco”, dessa vez inspirada no polêmico e recente término com Chico Moedas, após uma traição do influenciador digital, Luísa disse que sim. No entanto, a faixa deve ser diferente e pode até virar um álbum completo sobre o repavimento.

“Na outra vez [com Whindersson], o penhasco foi bem maior. Não dá pra comparar, são coisas diferentes. Esse último não foi importante. Vai ter música falando mal, com toda certeza. Talvez até um álbum inteiro”, revelou Luísa.

