Luísa Sonza relembra polêmicas e avalia: ‘Quase sempre estou certa’

A cantora Luísa Sonza, 26 anos, relembrou as polêmicas em que seu nome esteve envolvido e fez uma avaliação sobre os fatos, agora que tudo já passou. A funkeira confessou que não se cobra muito e que costuma se perdoar quando comete suas falhas, mas que sempre busca reparar seus erros.

“Eu serei sempre um ser humano. Estou zero cancelada, eu passo superpano para mim. Acho que eu sou o máximo e sei que tento sempre melhorar nos meus erros. Se errei aqui, vou lá e faço meu melhor”, declarou ela em entrevista para o site da revista Glamour, publicada nesta quinta-feira, 12.

A artista já viveu relacionamentos conturbados, como o seu casamento com o humorista e influenciador Whindersson Nunes (2018-2020) e seu romance com Chico Moedas (2023).

“Resolvo as coisas que posso, reconheço e, quando não reconheço, tenho pessoas ao meu lado que me deixam ciente. Quase sempre estou certa, mas a galera insiste em me colocar como vilã. Mas está tudo bem também, porque vilã tem seu brilho”, disparou ela, aos risos.

