Luísa Sonza relembra fama durante namoro com Whindersson: ‘Eu era a puta’

Luísa Sonza nunca achou fácil lidar com os haters, principalmente durante seu casamento com Whindersson Nunes, segundo ela mesma disse em uma entrevista à coluna de Léo Dias. A loira contou do que era chamada e como conseguiu achar forças para continuar na carreira mesmo com os comentários de ódio.

‘Meu primeiro relacionamento foi midiático. Na época eu só tomava porrada: eu era a puta, a interesseira a vagabunda, o caralho a quatro. Mas quem apanha, nunca esquece. Tinha medo de cantar e já ouvia: ‘você canta mal, você é ruim’. Tive que provar para mim mesma que canto bem e eu canto bem. Sou mais madura hoje”, começa Luísa.

A cantora ainda explica que o álbum ‘Doce 22’ foi sua “entrada” no mundo musical como Luísa, e não a esposa de alguém. “Foi o meu primeiro verdadeiro começo em que consegui mostrar o que queria ser como artista e pessoa”, completa.

