Luísa Sonza rebate fã que apontou mudança de aparência: “É meu fim, mesmo”

Luísa Sonza perdeu a paciência com um fã na tarde deste sábado (23) ao ver um post no Twitter em que a pessoa pegou duas fotos, uma do passado e uma do presente, e apontou suposta mudança de aparência com a legenda: “inacreditável”.

“Inacreditável. Crescer. Maquiagem. Uns pães e umas cervejas a mais. Meu Deus. É meu fim, mesmo”, disse.

