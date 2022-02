Luísa Sonza publica vídeo e fotos de fio dental e provoca: ‘Vem mozão’

Solteira desde agosto do ano passado, quando terminou seu relacionamento com o cantor Vitão, Luísa Sonza publicou um vídeo dançando e uma série de fotos de fio dental em seu Instagram, nesta segunda-feira (14).

No vídeo, Luísa aparece fazendo uma coreografia, conhecida nas redes sociais como “challenge” (desafio, traduzido do inglês), de sua parceria com Ludmilla, “Café da Manhã”.

A cantora dança usando um top verde e um biquíni fio dental cor de rosa. Na sequência, ela publicou uma série de fotos com o mesmo figurino, à beira da piscina, e provocou: “Vem mozão”, escreveu na legenda.

