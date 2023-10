Luísa Sonza nega beijo a influencer e diz: ‘Sou toda traumatizada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 11:51 Compartilhe

Luísa Sonza foi surpreendida com uma abordagem do influenciador digital Bruno Guilherme. O rapaz praticou uma das famosas trends do TikTok com a cantora, e a questionou sobre: “Dois reais ou o presente misterioso?”. Luísa escolheu a segunda opção. A caixa continha uma garrafa de vinho e um chocolate.

“Amei muito. É sempre uns presentes bons assim? Você acertou. Vou tomar hoje em sua homenagem”, disse Luísa ao ver o que ganhou.

Na sequência, o influenciador não perdeu tempo e perguntou se Luísa achava que o presente merecia um beijo no estilo ‘selinho’. Ela negou e explicou o motivo ao rapaz.

“Não, calma aí. Para me conquistar [agora] não é tão fácil assim, que eu sou toda traumatizada. Não estou tão fácil. Estou fechada para amores, mas eu adorei o vinho, já é o começo”, afirmou a cantora.

o influencer Bruno Guilherme é conhecido no Tiktok por publicar vídeos nos quais aborda mulheres em locais públicos e oferece presentes.

🚨VEJA: Garoto do “dois reais ou um presente misterioso” dá um vinho e chocolates para Luísa Sonza, pede um selinho e cantora recusa: “Tô traumatizada”. pic.twitter.com/P6uAewaX3n — CHOQUEI (@choquei) October 11, 2023

Término de namoro

Recentemente, Luísa Sonza passou por um término de namoro. No mês passado, a cantora revelou que o relacionamento com Chico Moedas chegou ao fim, e o motivo teria sido uma traição por parte do influenciador digital.

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, de respeito, confiança, zelo, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente e no que isso desencadeia”, disse a artista na época, durante participação no programa ‘Mais Você’, da TV Globo.

