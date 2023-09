Luísa Sonza muda letra de ‘Chico’ após traição: ‘É só um nome’; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2023 - 10:37 Compartilhe

A cantora Luísa Sonza, apresentou pela primeira vez o hit “Chico” após o término com o ex-namorado, o influencer Chico Moedas. A apresentação aconteceu na última sexta-feira, 29, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A cantora substituiu a frase “Chico, se tu me quiseres”, em referência ao ex, para “Se acaso me quiseres” – e disse que agora a homenagem é para o cantor Chico Buarque. “Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque”, disse.

A música, na verdade, já fazia referência ao artista da MPB, pois tem inspiração em “Folhetim”, composição dele em 1977.

Se acaso me quiseres

Sou dessas mulheres de se apaixonar”. pic.twitter.com/J2bbPVMgCn — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 30, 2023

Essa música é pra você, Chico Buarque! ❤️ pic.twitter.com/hY014v95ii — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 30, 2023

Anteriormente, para o jornal Zero Hora, Sonza já tinha dito que ia continuar a cantar a música nos seus shows, que apresentam seu último projeto musical, Escândalo Íntimo.

“Se tem uma coisa que ninguém nunca vai me tirar é uma música, e muito menos o sentimento e o amor que existe em mim e que eu sou capaz de entregar. Quando alguém trai, não é a outra pessoa que você está traindo, você está traindo a si mesmo”, desabafou antes de cantar a música.

“Essa música é a demonstração de amor que existe em mim”. Luísa Sonza faz discurso sobre a música “Chico” antes de cantar. pic.twitter.com/0vPvmOqaZG — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 30, 2023





