Luísa Sonza ironiza traição de ex-namorado e se fantasiada de corna

Da Redação 11/02/2024 - 17:28

A cantora Luísa Sonza mostrou que já superou a traição do ex-namorado, Chico Moedas. A loira, que no ano passado revelou ter sido traída no “banheiro sujo de um bar”, resolveu ironizar a situação usando uma fantasia de corna. Sonza usou o look em sua apresentação no Carnaval de Recife na madrugada deste domingo, 11.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou diversas fotos com um chapéu de chifres e posou em um banheiro, fazendo alusão ao local onde Chico escolheu traí-la.

“#EscandaloÍntimoNoCarnaval Dia 01. A emocionada”, escreveu Luísa Sonza na legenda da publicação.

