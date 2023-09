Luisa Sonza ironiza teorias sobre fim do namoro: ‘Fui corna de propósito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 8:15 Compartilhe

A cantora Luisa Sonza anunciou o fim do namoro com Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, durante o programa Mais Você, da TV Globo. Posteriormente, a artista se surpreendeu ao se deparar com teorias nas redes sociais sobre o fim do romance. Uma dessas teorias apontava para que Luísa estivesse realizando uma jogada de marketing, tendo como principal intuito divulgar o seu novo álbum, Escândalo Íntimo.

Nos comentários de um post do perfil das redes sociais Tricotei, Luisa Sonza ironizou sobre essa possibilidade: “Claro, gente, eu fui corna de propósito, faz todo o sentido. Parabéns”.

Luísa Sonza e Chico estavam juntos oficialmente desde julho deste ano. Recentemente, a artista lançou uma música chamada “Chico”, e que foi inspirada no até então namorado.

