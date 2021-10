Luísa Sonza fala sobre estar solteira nas redes socias

A cantora Luísa Sonza abriu uma caixa de perguntas no seus Stories do Instagram nesta terça-feira (5) para interação com seus fãs. Entre várias perguntas, ela deu informações sobre seu ex-namorado Vitão, falou sobre suas músicas e sobre seu estado atual nas questões do ‘coração’. Segundo ela, está solteira e diz enjoar das suas próprias músicas “para caramba”.

Ao ser perguntada “se a Luísa de antigamente imaginaria que chegaria até aqui”, ela disse que sim. Em outra pergunta, ela afirmou que não acha que muito da sua personalidade mudou após fama.

Segundo Luísa, Quando ela anunciou que seu relacionamento com Vitão tinha chegado ao fim, Luísa afirmou que vários ataques que ambos sofreram nos últimos tempos contribuíram para o fim do namoro. “Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim”, declarou Luísa.

“Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas”, acrescentou a artista.

Com informações de Cena Pop.

