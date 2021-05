Luísa Sonza sobre bissexualidade: ‘Sinto atração por mulher e homem desde criança’

Em relacionamento com o cantor Vitão, Luísa Sonza se assumiu bissexual recentemente, e em entrevista ao jornal O Globo falou sobre a sua sexualidade.

“Ainda é um assunto delicado, por vários motivos. Tenho muito cuidado ao falar disso por não estar na linha de frente, vivendo essa luta diariamente. Estou num relacionamento hétero, mas sou 100% bissexual, tenho certeza absoluta disso, sinto atração por mulher e homem desde criança”, afirmou.

Resolvi falar porque notei que isso estava aparecendo em todas as minhas músicas, principalmente quando estive solteira, e vi que estava me privando de tanta coisa que era natural para mim. Mas ainda estou digerindo isso como pessoa pública”, completou.

A cantora também falou sobre as suas táticas de marketing para a divulgação das músicas: “O marketing é a ponta do iceberg que vem depois, mas primeiro faço a música e, a partir dela, crio algo que vai interessar aos olhos do público. Durante o lançamento, eu fico vendo o resultado e pensando o que eu posso inventar. Olho os números no Spotify e, se tiver fraco, direciono um post para lá. Ou vamos pedir para nossos amigos postarem dançando “Atenção”. Isso tudo por instinto. Nem tenho paciência para fazer curso. É acerto ou erro.”

Veja também