Luísa Sonza fala pela primeira vez após repercussão da traição de Chico Moedas: ‘Obrigada por estarem comigo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2023 - 16:49 Compartilhe

A cantora Luísa Sonza se pronunciou pela primeira vez na tarde desta segunda-feira, 25, após a repercussão da traição de Chico Moedas nos últimos dias. A artista revelou que excluiu as redes sociais do seu celular e agradeceu o apoio que recebeu após anunciar no programa “Mais Você”, com Ana Maria Braga, que o influenciador a traiu em um banheiro de um bar.

No post, a artista compartilhou um buquê de flores, fotos na piscina, um livro, tocando violão e também chorando. De acordo com ela, sua equipe que ficará responsável por compartilhar seus conteúdos – e que seu foco é na divulgação do seu último álbum, Escândalo Íntimo.

“Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante! Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês!

Com amor, Luísa”, escreveu no texto de apoio da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

“Peço respeito”

Após ter seu perfil no Instagram derrubado, Chico Moedas anunciou uma nova conta e fez um pronunciamento sobre o caso.

“Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil do qual não tenho mais acesso havia sido invadido. Sobre as acusações de infidelidade peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo que eu tinha pra falar já foi dito a Luísa. Obrigado”, disse ele na publicação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias