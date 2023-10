Luísa Sonza é flagrada aos beijos com bailarina em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 0:04 Para compartilhar:

A fila andou: após uma decepção amorosa com Chico Moedas, Luísa Sonza foi vista aos beijos com outra mulher no domingo, 15.

Segundo o “Portal LeoDias”, de onde são as informações, a cena aconteceu em uma boate em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. De acordo com o portal, a moça “misteriosa” em questão é Mariana Maciel, uma bailarina da própria equipe da cantora. Confira o vídeo aqui.

No X/Twitter, internautas acusaram Luísa de tentar criar uma “cortina de fumaça” para minimizar a repercussão de sua entrevista ao “Fantástico”, que teve trechos vazados antes da exibição. Isso porque, na mesma noite, viralizou um trecho da cantora visivelmente desconfortável ao ser questionada sobre o processo de racismo no qual foi ré.

“No dia seguinte do anúncio do acordo do processo de racismo, ela anuncia que foi traída em rede nacional. No dia seguinte da matéria polêmica do Fantástico, ela aparece beijando uma mulher. Cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça…”, escreveu um usuário da plataforma.

“Marketing puro, sempre que sai algo ruim sobre ela, logo depois uma coisa boa para falarem sobre ela”, comentou outro.

