Luísa Sonza e Ferrugem unem pop e pagode na canção ‘Saudade’: ‘Enriquecedor’

Luísa Sonza e Ferrugem estão juntos, pela primeira vez, em Saudade. A música foi lançada nesta sexta-feira, 23, junto com o videoclipe. Ela faz parte do próximo EP do cantor, chamado Interessante, com previsão de lançamento ainda este ano.

A cantora pop e o pagodeiro são amigos há muitos anos e sempre desejaram lançar um trabalho juntos, unindo o que há de melhor em cada gênero musical. E foi a partir desse desejo que, finalmente, saiu o single. A letra narra as lembranças de um ex-casal que recorda os momentos de felicidade, num misto de melancolia e nostalgia.

“Acompanho o Ferrugem há muito tempo e tenho um carinho enorme por ele. Ele é um grande artista e ter essa experiência tão próxima com ele, participando de um trabalho, foi enriquecedor”, disse Sonza.

“Sempre admirei o trabalho dela. A primeira vez que a vi, foi no Youtube, se não me engano. Desde então, me tornei um admirador do talento dela, que foi crescendo e aflorando ainda mais, ao longo dos anos. De lá pra cá, sempre tive o desejo de cantar com ela. Toda vez que nos encontrávamos, falávamos sobre uma parceria”, contou Ferrugem.

O artista revelou que após cantaram juntos no Altas Horas, programa da TV Globo, começaram a procurar uma música que conseguisse unir o estilo de cada um. “De repente, ela me trouxe a canção. Ela escolheu. Falei que estava gravando um disco e a Luísa deu força para colocá-la nesse álbum. Aceitei, claro”, falou.

“Saudade tem um beat legal. Pedi que tivesse essa ligação com o eletrônico para que ficasse com a cara dela. Deixei Luísa à vontade dentro do universo dela, mesmo tendo o pagode como a essência principal da música”, ressaltou Ferrugem.

