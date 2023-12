Luísa Sonza é confirmada no Rock in Rio 2024; veja lista completa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 23:56 Para compartilhar:

A lista de atrações do Rock in Rio 2024 continua crescendo. Nesta quinta-feira, 7, Luísa Sonza foi confirmada no line-up da edição de 40 anos do festival, o que gerou polêmica nas redes sociais.

“Cada anúncio parece uma propaganda para não ir”, escreveu um internauta, nos comentários do Instagram do festival. “Vocês não sabem mais fazer festival. Nada contra a Luísa, mas a gente espera esse tipo de festival pra ver artistas internacionais, não mais do mesmo”, criticou outra.

A principal reclamação dos internautas é a quantidade de artistas brasileiros e artistas que já se apresentaram no The Town 2023, em São Paulo, no line-up. Apesar disso, o Rock in Rio Card, ingresso vendido com antecedência que dá prioridade ao consumidor na hora de escolher o dia do festival em que deseja comparecer, foi esgotado ainda nesta quarta, horas depois do início das vendas.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

A lista de confirmados até o momento inclui:

Ed Sheeran

Imagine Dragons

Ne-Yo

Joss Stone

Lulu Santos

Ludmilla

Jão

Gloria Groove

Luísa Sonza

