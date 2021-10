Luísa Sonza conta só ter feito ‘suruba’ após término do último relacionamento

Luísa Sonza abriu sua intimidade durante entrevista para o canal de Matheus Mazzafera no YouTube. A cantora confessou que só começou a fazer “p*tarias” depois do término de seu relacionamento com Vitão, revelando que já chegou a fazer sexo com mais de duas pessoas ao mesmo tempo.

“Não fiz ménage, já fiz suruba. Menáge é só com três, né?! Eu não fiz com três, só fiz com várias. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes. Mentira, [já tinha feito] só uma vez, na minha adolescência”, disse Luísa.

A cantora ainda disse que tem vários pretendentes. “Não conto para não estragar. Mas, gente, eu amo todos vocês. Eu tenho muito amor para dar. Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, já fiz muita p*taria namorando! Solteira eu sou mais recatada e do lar, mas num nível baixíssimo. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa. Estou na minha fase solteira empoderada.”

Confira a entrevista:

