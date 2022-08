Luísa Sonza causa polêmica ao falar da fama: ‘Ser artista pop é uma desgraça’

Da Redação 24/08/2022 - 11:59 Compartilhe

Luísa Sonza causou polêmica ao reclamar da fama no Twitter. Tudo começou quando a cantora comentou um post feito por Marina Sena, em que a intérprete de “Por Supuesto” desabafou por causa das críticas que recebe na web.

“Uma hora seu nome tá nós Trending Topics porque amaram seu show e outra hora porque odiaram sua voz em alguma coisa. É isso, né, gente? Uma droga e uma salada pra equilibrar”, escreveu Marina na rede social.

Luísa, então, respondeu para a amiga. “Ser artista pop é uma desgraça, sinceramente”, disse.

A frase dela não foi bem vista por muitas pessoas, que disseram que ela está reclamando de “barriga cheia”. Muitas começaram a sugerir outras profissões para a cantora, ironicamente, com salários baixos e jornadas de trabalho exaustivas.

“A loja do meu bairro que eu trabalhava tá contratando, leva currículo. Trabalha de segunda a sábado, você só tem que ser vendedora, caixa, estoquista, faxineira e passar as roupas antes de levar pro cabide, mas você só vai receber por 1 função, R$ 1,3 mil por mês”, rebateu uma seguidora. “Adoro seu material, mas tenho ranço dessa proximidade sua aqui porque você só reclama”, confessou outra. “Coitadinhas, elas são apenas milionárias, tem tudo do bom e do melhor e em troca sofrem uma crítica aqui e outra ali, que sofrimento”, afirmou outro, cheio de sarcasmo. “Desgraça é acordar 5h da manhã e ganhar um salário mínimo”, opinou mais um.