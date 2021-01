Luísa Sonza sai em defesa de namorada de Whindersson após anúncio de gravidez

Maria Lina, namorada de Whindersson Nunes, foi atacada na internet após o humorista anunciar que ela está esperando o primeiro filho deles. Luísa Sonza, ex-mulher do comediante, saiu em defesa de Maria nas redes sociais, e até curtiu a foto do comunicado de gestação. A jovem foi chamada de “golpista” por diversos internautas.

“A vida da mulher, independente das escolhas é sempre um inferno. Somos atacadas por absolutamente TUDO. Se você escolhe sua carreira você é atacada. Se você escolhe família, também. Absolutamente QUALQUER coisa em QUALQUER âmbito da vida, ou até mesmo nas vezes em que nem sequer escolhemos, a responsabilidade e a “culpa” cai sobre nós. A sociedade odeia a mulher, não importa onde ela esteja. Se um dia eu contasse tudo que já passei (o que vocês veem na internet é a ponta do iceberg) provavelmente vocês não acreditariam na metade. Torço muito pra que ela fique bem e saiba lidar com tudo com muita sabedoria, maturidade e amor, porque não é fácil. Felicidade e muito, muito amor à família!”, escreveu Luísa nos comentários de uma postagem do perfil Hugo Gloss.

