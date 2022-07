Luisa Mell sobre fim do casamento de 10 anos: ‘Me calar era uma violência’

Luisa Mell, de 43 anos, abriu o jogo sobre o fim do seu casamento de dez anos com o empresário Gilberto Zaborowsky, em julho do ano passado, após uma série de acusações de violência doméstica e abuso psicológico contra o ex-marido.



“Ainda estou num processo de recuperação em todos os níveis. É difícil falar sobre isso. Mexe muito comigo ainda, mas me calar estava sendo uma outra violência contra mim”, desabafou ela, em entrevista ao site “Quem“.

“Minha confusão na cabeça me fez acordar. Em alguns momentos, achei que não fosse conseguir mais me preocupar com outras coisas”, complementou ela, que é mãe de Enzo Zaborowsky, de 7 anos.

“Quem não passou por dificuldades no último ano? É um momento complexo para todos nós, mas eu espero ver um Brasil melhor. Eu estou melhorando, tentando achar o que comemorar”, concluiu.