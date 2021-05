Luísa Mell esclarece boatos de traição: ‘Estávamos separados’

Luísa Mell esclareceu os rumores de que o marido, Gilberto Zaborowsky, a tivesse traído com Najila Trindade. A ativista conversou com a Quem e disse que ela e o empresário passaram um tempo separados entre 2018 e 2019.

“Olha, eu não descobri nada. Em 2018 nos separamos. Qualquer pesquisa vai mostrar isso. Tanto que passei meu Ano Novo com a Anitta. Ficamos três meses separados. Ele me falou que saiu com uma prostituta quando soube que eu estava com um namorico”, declara a apresentadora, alegando que Gilberto saiu com uma garota de programa.

Apesar da crise no relacionamento, os dois tiveram uma conversa e decidiram se reconciliar. Além de estarem há 10 anos juntos, Luisa e Gilberto têm o pequeno Enzo, de 6 anos, fato que pesou muito. “Quando voltamos, resolvemos começar de novo. Foi esta história que sei. Realmente não me interessa o nome da prostituta”, reforça Luisa.

