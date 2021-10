Luisa Mell entra com medida protetiva contra o ex-marido

A apresentadora e ativista da causa animal Luisa Mell, de 42 anos, entrou com medida protetiva de urgência contra o ex-marido Gilberto Zaborowsky. A medida é baseada na Lei Maria da Penha.

De acordo com o Metrópoles, o pedido de Luisa foi feito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no fim de setembro. A apresentadora foi casada por dez anos e os dois estão separados desde julho deste ano.

A separação aconteceu depois de Zaborowsky ter autorizado que um médico fizesse uma cirurgia plástica em Luisa sem que ela soubesse. Com a decisão, o ex-marido dela fica proibido de chegar a menos de 500 metros de distância da ativista.

Além disso, ele também está proibido de manter contato com a ex-mulher e a ex-sogra por qualquer meio que seja e de frequentar locais que façam parte da rotina da ativista. O ex também ficou proibido de fazer postagens marcando Luisa e seus familiares e de comentar em postagens que sejam feitas por eles nas redes.

Além disso, as visitas ao filho do casal, Enzo, só poderão acontecer na presença de um terceiro que seja indicado por Luisa.

Saiba mais