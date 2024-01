Luísa Mell diz se veganos podem matar insetos após Wanessa Camargo se irritar com pernilongo no ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2024 - 1:55 Para compartilhar:

Luísa Mell usou o Instagram nesta quinta-feira, 11, para sanar uma dúvida de seguidores: afinal, vegano pode matar insetos? A ativista se manifestou sobre a polêmica após viralizar nas redes sociais um vídeo do BBB24 no qual Wanessa Camargo, que é vegana, mata um pernilongo.

“Não, vegana, vegana”, adverte Yasmin Brunet, no registro. Mas ela é rebatida pela cantora: “Com o mosquito que está me picando eu não sou, não”. Assista:

🚨GRAVE. Wanessa Camargo mata pernilongo mesmo sendo alertada por Yasmin Brunet: Não, vegana, vegana. O que acharam? #BBB24 pic.twitter.com/6fyqcMCADs — Jeje (@jejezaum) January 10, 2024

“Vegano mata ou não mata inseto? Se você está neste país, de alguma maneira, você está acompanhando o Big Brother Brasil 24 e sabe que lá está Wanessa Camargo, cantora famosa, querida, e agora vegana. Isso tem levado o veganismo a discussões em todos os locais, inclusive até pessoas que nunca ouviram falar sobre o tema”, começou Luísa, no vídeo publicado.

Na sequência, ela fala sobre o princípio do veganismo: “O veganismo é um filosofia de vida que busca, na medida do possível e praticável, excluir qualquer tipo de crueldade e exploração de animais. Os insetos causam um pouco mais de polêmica. Por exemplo: pernilongo. Sim, eu confesso para vocês que eu também mato pernilongo. Porque, como eu disse, é na medida do possível e praticável. Você não vai colocar a sua vida em risco por conta de um inseto.”

Portanto, a dúvida foi sanada: veganos podem, sim, matar insetos que perturbem sua integridade física. No entanto, Luísa ainda faz uma ressalva: “Se estou em uma casa de praia e tem uma aranha, e eu estou no meio da mata, eu não faço questão de matar. Eu tento pegar a aranha e colocar ela na mata. Acho que a gente também invade o local dos animais. Se o animal não está colocando em risco a mim ou à minha comunidade, eu acho que ele tem todo o direito de viver.”

Por último, a ativista destacou o papel das abelhas, por exemplo, que fazem o trabalho de polinização e perpetuação de milhões de espécies de plantas. “Por exemplo, as abelhas são mais importantes para a vida na terra do que a gente. Então a gente tem que viver em harmonia com todos os animais mas, obviamente, sem colocar a nossa vida e a nossa integridade em risco.”

