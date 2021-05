Luisa Mell detona Fiuk após ele deixar cachorros em abrigo: ‘Um absurdo’

Em uma série de Stories no Instagram na tarde desta quarta-feira (26), Fiuk esclareceu e explicou o motivo de ter deixado os seus cachorros em um abrigo. “Antes do BBB, estava gravando umas coisas e passando um tempo no Rio. Os cachorros precisam de atenção, carinho e cuidado. Eu não estava conseguindo dar essa assistência para eles e conheço a Mayla, esse anjo que se ofereceu para cuidar deles. A gente deu um jeito, ela conhece um ONG muito especial, que tem espaço para eles brincarem e correrem”, disse o cantor.

E completou afirmando que não abandonou os cães. “Não abandonei! Eles não estão para adoação. São meus filhos para o resto da vida. Estou ajeitando as coisas para poder cuidar deles de novo”.

Luisa Mell, que é ativista pelo direto dos animais, detonou Fiuk pela atitude negativa. Para a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, ela disse: “Acho um absurdo. As pessoas não têm ideia do que é um abrigo de animais. O cachorro não entende que são devolvidos pra abrigos. O sofrimento deles é uma coisa desesperadora. Na cabeça desses cachorros, eles foram devolvidos. Eles não sabem que é só um tempo. Além disso, é um perigo para eles, pois estar no canil é sempre arriscado, pode ter briga”.

“O que faz uma ONG de animais? Ela resgata animais de rua, em situação de maus tratos de abondono. Quando você coloca seu cachorro ali você está no mínimo tirando a vaga de um cachorro da rua. Não há nada que justifique uma atitude dessas. Você tem pai, você tem mãe, você tem um hotel, você tem condições de alguma coisa. As pessoas têm que entender que é uma responsabilidade ter um cachorro. Afinal, quem está muito ocupado deixa o filho em um orfanato para depois pegar? É só mudar vítima que fica fácil paras pessoas entenderem”, finalizou a loira,.

