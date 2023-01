Luisa Mell condena ataques feitos por vândalos a cavalo da polícia em Brasília: ‘Covardes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2023 - 1:01 Compartilhe

Luisa Mell veio a público, no último domingo (08), para criticar a violência de manifestantes antidemocráticos em Brasília. A ativista repudiou as agressões feitas por bolsonaristas a um cavalo da polícia, que precisou de curativos no rosto.





“Dia triste e vergonhoso de nossa história. Covardes. Que sejam punidos”, escreveu em seu Instagram. “Além de vândalos ainda maltratam animais. Desumanos!”, completou, nos comentários, o deputado federal Célio Studart (PSD). Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luisa Mell (@luisamell)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias