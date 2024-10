Luisa Arraes e Caio Blat se separam após sete anos juntos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 18:20 Para compartilhar:

Caio Blat, 44 anos, e Luisa Arraes, 31, não são mais um casal. Eles se separaram após sete anos de relacionamento, segundo informação divulgada pelo site da revista Quem, na tarde desta terça-feira, 22.

Os atores viviam um romance desde meados de 2017, e, recentemente, surpreenderam ao revelar que mantinham um relacionamento aberto. Os dois sempre moraram em casas separadas, sendo vizinhos de porta.

+Caio Blat abre o jogo sobre relação com Luisa Arraes

+Caio Blat se declara a Luisa Arraes em meio a rumores de crise

Os rumores de crise no casamento já circulavam desde agosto, quando Caio Blat não compareceu à comemoração pelo aniversário de 31 anos de Luisa. O ator, no entanto, afirmou não ter participado por conta da agenda de trabalho.

“Só perdi sua festa por causa do teatro, mas saber como foi no dia seguinte é mais saboroso ainda… Te amo, Luisa Arraes, agora 31”, disse ele, afastando rumores de término.

Em abril deste ano, Caio Blat falou sobre a dinâmica de relacionamento aberto após Luisa ter sido flagrada aos beijos com Chico Chico, filho de Cássia Eller, em um show no Circo Voador, no Rio.

“Tudo isso deve ser conversado e entendido, faz parte de um acordo e só fortalece o casal. É o que acontece com a gente. (…) É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda”, declarou ele em entrevista para o jornal carioca Extra na ocasião.

Após a polêmica, Luisa voltou a ser flagrada com Francisco Eller durante um passeio na Praia do Leme e, alguns dias depois, os dois foram clicados em um passeio de bicicleta.

Já nesta semana, ao comemorar o fim das gravações de “No Rancho Fundo”, novela das 18h da Globo que chega ao fim na próxima semana, a atriz foi filmada beijando José Loreto, seu colega de elenco.