Luisa Arraes e Caio Blat estariam vivendo uma crise no casamento, afirma jornal

O casamento dos atores Luisa Arraes e Caio Blat estaria passando por uma crise. Ela teria pedido um tempo na relação e se afastado do marido. É o que afirma o jornal carioca Extra, em publicação neste sábado, 24.

Segundo o veículo, fontes revelaram que a artista, atualmente no ar em “No rancho fundo”, novela das 18h da Globo, pediu um tempo para pensar sobre o futuro do romance.

Luisa e Caio estão juntos desde 2017 e mantinham um relacionamento aberto. Eles, inclusive, moram em casas separadas.

Recentemente, a atriz foi flagrada aos beijos com Chico Chico, filho de Cássia Eller, durante um show no Rio.

Já na última quinta-feira, Luisa Arraes compareceu, sem a companhia de Caio Blat, à pré-estreia carioca do filme “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”, produção que conta com a participação do ator no elenco.

Os dois estariam mais afastados nos últimos tempos. Enquanto a atriz gravava a novela no Rio, Caio ensaiava a peça “Memórias do Vinho” em São Paulo.

