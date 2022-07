Luis Suárez voltará a jogar pelo Nacional de Montevidéu

MONTEVIDÉU (Reuters) – O centroavante uruguaio Luis Suárez confirmou nesta terça-feira um pré-acordo para jogar durante os próximos meses pelo Nacional de Montevidéu, após várias semanas de incerteza sobre o futuro da sua carreira.







O maior artilheiro da história da seleção uruguaia, que estava livre no mercado desde 1º de julho após terminar seu contrato de duas temporadas com o Atlético de Madri, publicou um vídeo em sua conta de Twitter confirmando a novidade.

“Impressionante e emocionante”, disse Suárez, em referência à campanha nas redes sociais organizada pela torcida do clube da capital uruguaia com a hashtag #SuárezAoNacional. Em um breve vídeo publicado em suas próprias redes, Suárez confirmou um pré-acordo com o clube que o projetou como jogador de futebol em 2005.

“Nas próximas horas, serão finalizados os detalhes para chegar ao acordo que todos desejamos. Espero poder desfrutar desta nova etapa”, acrescentou Suárez, para o delírio da torcida tricolor.

Suárez volta ao Nacional depois da uma longa carreira europeia, durante a qual passou pela Holanda (Groningen e Ajax), Inglaterra (Liverpool) e Espanha (Barcelona e Atlético de Madrid). Ele é o maior artilheiro da seleção uruguaia, com 53 gols em 116 jogos.

Em sua passagem anterior pelo Nacional, marcou 12 vezes em 35 partidas pela primeira divisão, e conquistou dois títulos do Campeonato Uruguaio, em 2005 e 2006.

(Reportagem de Fabián Werner)