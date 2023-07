Luis Suárez, único espanhol a vencer a Bola de Ouro, morre aos 88 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 9:25 Compartilhe

Luis Suárez Miramontes, ídolo do Barcelona e da Internazionale, morreu neste domingo aos 88 anos. O meio-campista espanhol está marcado na história por ter sido o único jogador de seu país a conquistar a Bola de Ouro, maior prestígio individual do futebol, em 1960. A Inter de Milão prestou homenagens ao atleta e não indicou a causa da morte de Luisito Suárez.

Nascido em Corunha e revelado pelo time da cidade, o Deportivo, Suárez chamou atenção do Barcelona em um confronto entre as equipes e foi contratado pelo time catalão, pelo qual jogou 8 temporadas. As maiores conquistas coletivas do atleta, no entanto, aconteceram na Itália.

Luis Suárez foi vendido para a Inter de Milão logo após conquistar a Bola de Ouro em uma grande transferência, cujo dinheiro serviu para o Barcelona concluir as obras no estádio Camp Nou. Suárez também foi o primeiro jogador espanhol a jogar na Itália, onde foi multicampeão, vencedor de duas Ligas dos Campeões. Ele também venceu três Campeonatos Italianos e duas Taças Intercontinentais pela Internazionale.

Pelo Barcelona, Luis conquistou dois Campeonatos Espanhóis, duas Taças da Espanha e duas Taças das Cidades com Feiras. Ele também defendeu as cores da seleção da Espanha em 31 partidas e se tornou campeão da Europa em 1964. Após a passagem pela Inter, Luisito foi jogar na Sampdoria, em Gênova, onde se aposentou.

Apesar de ter jogado também pela seleção espanhola, Alfredo di Stefano, duas vezes campeão da Bola de Ouro, nasceu em Buenos Aires, na Argentina. A espanhola Alexia Putellas foi vencedora da Bola de Ouro feminina em duas ocasiões. No masculino, nomes como Andrés Iniesta, Xavi Hernandez e Raúl González chegaram perto do prêmio, mas não venceram.

Luis chegou a minimizar seu feito de ser o único espanhol a vencer a Bola de Ouro em entrevista para o site da Fifa. “Depende muito da era em que você vive. É necessário um pouco de sorte que vem quando outro grande jogador da sua geração não performa tão bem. Houve muitos grandes jogadores que nunca venceram este prêmio. Não é grande coisa.”

“Um talento único e um grande jogador da Inter. O camisa 10 da Grande Inter que levou nossas cores ao topo da Itália, da Europa e do mundo. ‘Se você não sabe o que fazer, dê a bola para Suárez”, publicou a Internazionale em suas redes sociais, fazendo referência à frase de Helenio Herrera, treinador de Luis Suárez no clube.

Após se aposentar, Luis Suárez tornou-se treinador e chegou a comandar equipes como Inter, Albacete, Cagliari, Sampdoria e até a seleção espanhola. O Barcelona, pelo qual Luisito fez 253 partidas, também prestou homenagens ao ex-atleta, assim como Sampdoria e Deportivo La Coruña.

