Edição Da Semana

Principal contratação do Grêmio para a temporada 2023, o atacante Luis Suárez começa a entregar gols e boas atuações com a camisa do Tricolor.

Apesar da sua rápida idolatria no Rio Grande do Sul, o uruguaio encontra um obstáculo neste início de passagem no Grêmio: pênalti.

Neste domingo, Suárez bateu um pênalti diante do Ypiranga-RS e viu o goleiro Caíque levar a melhor no embate.

Este foi o segundo erro do uruguaio. O primeiro ocorreu no meio da semana, quando Suárez teve uma cobrança de penalidade e viu o goleiro Douglas Dias, do Ferroviário-CE, defender o seu chute.

