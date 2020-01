Luis Suárez passará por cirurgia no joelho

O atacante uruguaio Luis Suárez passará por cirurgia neste domingo (12) para tratar uma lesão no menisco do joelho direito, informou neste sábado em nota o Barcelona.

Suárez jogou na quinta-feira a semifinal da Supercopa da Espanha perdida pelo Barcelona para o Atlético de Madrid (3-2), embora os problemas no joelho do atacante sejam recorrentes.

Em maio do ano passado, as dores que sofria no joelho direito obrigaram Suárez a passar por cirurgia, no intuito de estar recuperado a tempo de jogar a Copa América no Brasil.

Nesta temporada, o uruguaio disputou 23 jogos pelo Barça e marcou 14 gols (11 na Liga espanhola e três na Liga dos Campeões).

Líder do Campeonato Espanhol, empatado em pontos com o Real Madrid, o Barcelona espera contar com seu atacante uruguaio para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Napoli, em 23 de fevereiro.

bur-mcd/am