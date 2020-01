Luis Suárez opera joelho e ficará quatro meses longe dos gramados

O atacante uruguaio Luis Suárez, operado do menisco do joelho direito neste domingo, desfalcará o Barcelona e a seleção de seu país por quatro meses, anunciou neste domingo o clube catalão.

Esta previsão de baixa é uma ducha de água fria para o atacante de 32 anos, que vive grande momento na temporada: Suárez marcou 14 gols em 23 jogos e é o atual líder de assistências do Campeonato Espanhol (7).

Suárez já havia sido submetido a uma cirurgia no menisco direito em maio de 2019, o que o impediu de disputar a final da Copa do Rei contra o Valencia.

A imprensa espanhola havia informado que o uruguaio estava jogando “no sacrifício” pela equipe, entrando em campo após receber infiltrações no joelho para diminuir a dor durante a Supercopa da Espanha, na qual o Barcelona acabou eliminado por 3 a 2 na quinta-feira (9) pelo Atlético de Madrid em Jidá, na Arábia Saudita.

A longa ausência de Suárez, que se soma ao desfalque do francês Ousmane Dembélé (até final de fevereiro), coloca em apuros o sistema ofensivo do Barcelona.

Líder do Campeonato Espanhol, empatado em pontos com o Real Madrid, e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nas quais enfrentará o Napoli, o Barcelona apostará mais do que nunca em seu maior craque, o argentino Lionel Messi, e no reforço de peso para a temporada, o francês Antoine Griezmann, para lidar com os desfalques.

pve/dep/gh/am