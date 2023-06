Luis Suárez cogita viajar a Barcelona para tratar dores no joelho, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 13:17 Compartilhe

Convivendo diariamente com dores no joelho direito, o atacante Luis Suárez pode acabar viajando para Barcelona assim que possível para cuidar do problema, segundo o jornal ‘El Observador’, do Uruguai.

De acordo com o periódico, o atacante pretende consultar o médico Ramón Cugat, referência em tratamento de lesões no joelho na Espanha.

Nas últimas semanas, as dores no joelho de Suárez foram o principal assunto nos bastidores do Grêmio. Paulo Caleffi, vice de futebol do Tricolor Gaúcho, chegou a desmentir a informação de que o atacante estaria pensando em se aposentar antes do previsto por conta da lesão.

Principal nome do Grêmio na temporada, Suárez também desmentiu os rumores e ironizou a ideia de aposentadoria nas redes sociais e na comemoração do gol marcado contra o América-MG, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

